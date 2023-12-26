Як почистити бойлер в домашніх умовах: як та коли це потрібно робити

Як самостійно почистити бойлер і навіщо це робити

Уся побутова техніка потребує догляду, і бойлер не є винятком.

Виробники зазвичай гарантують, що електричні бойлери пропрацюють без проблем протягом багатьох років, але це лише за умови належного догляду. Саме тому чищення бойлера є важливою частиною профілактичного обслуговування побутової техніки. Найкраще довірити цю процедуру працівникам сервісного центру, оскільки вони не тільки очистять бак і нагрівальний елемент бойлера від накипу, але й перевірять роботу інших частин водонагрівача.

Але якщо найближча майстерня далеко, або якщо ви хочете самостійно навчитися чистити свій бойлер, ми підготували кілька порад.

Чому та як часто потрібно чистити бойлер

Зазвичай оселі обладнуються бойлерами з сухими ТЕНами (трубчастими електронагрівниками), тобто поміщеними в спеціальну керамічну або металеву колбу-ковпак нагрівальними елементами. Колба служить додатковою оболонкою тену, яка перешкоджає прямому контакту нагрівального елемента з водою.

Бойлери обладнані сухим теном, так само як із більшість інших бойлерів, схильні до появи накипу, що негативно впливає на будь-який нагрівальний елемент. Наявність хімічних відкладень часто призводить до зниження продуктивності та інших казусів в роботі обладнання. Саме тому власникам квартир зі встановленим бойлером варто не тільки знати, як чистити бойлер, але й робити це систематично.

Профілактичне чищення бойлера рекомендується проводити хоча б раз на рік. Однак, частота може залежати від якості води у вашому регіоні та інтенсивності використання пристрою.

Недбале ставлення до чищення бойлера може призвести до зниження його продуктивності, збільшення витрат електроенергії та збільшення ризику катастрофічного ламання.

Попри це, надмірно часте чищення також може призвести до пошкодження обладнання.

Коли потрібно чистити бойлер

Як зрозуміти, коли потрібно чистити бойлер, на які ознаки звернути увагу.

Зменшення продуктивності бойлера.

Зниження тиску води.

Зміна кольору води на жовтий або наявність у ній іржі.

Неприємний запах води.

Збільшення часу нагрівання води.

Шуми, шипіння або потріскування під час роботи бойлера.

Збільшення витрат електроенергії.

Очищення внутрішнього бака бойлера можна виконати хімічним та механічним способами

При хімічному очищенні бак заповнюють спеціальним очищальним розчином і залишають на кілька годин. Після зливання розчину бак промивають, відкривши кран подачі води до бойлера, попередньо підставивши відро, або будь-яку іншу місткість під нього. Власники бойлерів зазвичай виконують цю процедуру самостійно, адже вона проста і не потребує спеціалізованих знань та складного обладнання.

Хімічний метод рідко допомагає повністю очистити бойлер, який давно не обслуговується. Для таких пристроїв необхідно використовувати механічний метод очищення, щоб досягти бажаного результату. Але цей метод потребує часткового розбирання бойлера, тому його слід довірити фахівцям сервісного центру, а для самостійного обслуговування варто зупинитися на хімічному способі очищування.

Згідно з інструкцією, для чищення бойлера можна використовувати спеціальні засоби, які підходять для конкретної моделі. Щоб не пошкодити кільця ущільнювачів та прокладки, не можна використовувати неперевірені агресивні розчинники.

Як почистити бойлер від накипу в домашніх умовах

Якщо ви вирішили почистити бойлер самостійно, в домашніх умовах, фахівці рекомендують дотримуватися такого порядку дій:

Закрийте подачу холодної води та від’єднайте шланг від водопроводу.

Злийте ⅔ рідини з бойлера.

Надягніть шланг на вхідний патрубок, піднявши лійку вище рівня води в баку.

Додайте спеціальний засіб для чищення, підготувавши його заздалегідь згідно з інструкцією на пакунку. Якщо ви вирішили приготувати власний розчин для чищення – обробіть бойлер ним.

Зачекайте 20-30 хвилин.

Злийте рідину з бойлера та промийте його водою.

Під'єднайте бойлер до водопроводу та запустіть його.

Чим почистити бойлер від накипу

Як підібрати правильний засіб для чищення бойлера

Якщо хочете підібрати правильний засіб та визначити, як часто потрібно чистити бойлер, зверніть увагу на:

Наявність гарантії та рекомендації від виробника.

Складність демонтажу та повторного підключення (у деяких моделях доводиться знімати та від’єднувати майже все, інакше не дістатися до ТЕНу).

Річне навантаження на бойлер.

Враховуючи ці фактори, можна звернутись до магазину або сервісного центру, де вам підберуть відповідний чистильний засіб.

Домашні засоби для чищення бойлера

Якщо у вас не має спеціального засобу для чистки бойлера, можна використовувати підручні, які є в наявності.

Господарське мило. Нанесіть його на губку та обробіть поверхні, після цього обов’язково промийте водою.

Соду також може бути використовувати для чищення бойлера. Змішайте соду з водою, щоб створити суміш консистенції пасти. Нанесіть пасту на поверхні та залиште на 20-30 хвилин. Потім промийте його водою.

Оцет змішайте з водою в співвідношенні 1:1. Нанесіть розчин та залиште на 20-30 хвилин, промийте водою.

Зверніть увагу, що ці розчини можуть бути не такими ефективними, як спеціальний засіб для чистки бойлера.

Не забувайте, що засмічення бойлера може призвести до зниження продуктивності та інших казусів в роботі обладнання. Саме тому власникам квартир з бойлером варто не тільки знати, як чистити бойлер, але й робити це систематично.

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