Сможет ли Украина уничтожить Черноморский флот РФ в 2024 году: прогноз эксперта

Способность Украины и дальше бить по российским кораблям зависит от наличия необходимых вооружений

Украинская армия в следующем году снова будет наносить удары по российскому флоту при наличии соответствующих вооружений. Речь идет о ракетах, самолетах F-16 и надводных дронах.

Об этом сказал эксперт Владимир Заблоцкий в комментарии для РБК-Украина.

По его словам, на одних ракетах Storm Shadow и SCALP (экспортные варианты бьют на расстояние до 300 км) далеко не уедешь.

"Эти ракеты не новые, нам их передали не для того, чтобы победить, а потому, что нужно было дать хоть что-то. Они способны поражать только статические цели. Если корабль движется в море, они не попадут, потому что "голова" не видит корабля ", – объясняет эксперт.

Один из вариантов – усовершенствованная противокорабельная крылатая ракета "Нептун". Когда она поступит на вооружение, появится возможность уничтожать движущиеся цели.

"Сейчас мы используем то, что есть. И как видим, успешно, слава Богу", — сказал Заблоцкий.

Что касается флота надводных дронов, то эксперт говорит, что не стоит преувеличивать его возможности. Это, прежде всего, оружие, а не флот, и чтобы надводные беспилотники что-то поразили, нужно точно знать, где цель находится и что за время, пока они доберутся от условного Очакова или Одессы, эта цель не уйдет.

"Кстати, когда мы поразили Крымский мост в июле, его должны были атаковать пять новых дронов. Но когда они были на переходе, разведка заметила в море фрегат "Адмирал Эссен", и командование приняло решение атаковать фрегат. Три дрона погнались за ним, но тот на более высокой скорости успел уйти", – рассказал Заблоцкий.

По словам эксперта, запаса топлива уже не оставалось, чтобы атаковать мост, и они самоуничтожились в районе Ялты. Заблоцкий добавил, что наверняка фрегат мы потопим уже в следующий раз.

Эксперт говорит, что сейчас у россиян нет другого выхода, кроме как возить боеприпасы на больших десантных кораблях через Керченский пролив. Они будут пытаться отремонтировать мост, возить в оккупированный Мариуполь, где создано новое морское командование, а также в Керчь и Феодосию. Это, говорит Заблоцкий, три главных направления на 2024 год.

"Они будут продолжать возить, а мы будем продолжать вредить этому. Что будет дальше — посмотрим. Например, у нас будут самолеты F-16, скорее всего, со своими дальнобойными ракетами. Которые могут поражать движущиеся цели", — подытожил эксперт.

Напомним, ночью против 26 декабря в Феодосии был уничтожен десантный корабль РФ "Новочеркасск". В Воздушных силах традиционно не уточнили, чем именно был нанесен сокрушительный удар, однако намекнули на средства, которые есть на вооружении защитников — ракеты Storm Shadow и SCALP.

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