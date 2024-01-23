Домашні шпроти: простий рецепт

Рибні шпроти легко і просто можна приготувати в домашніх умовах із кільки. За смаком та зовнішнім виглядом консерви схожі на шпроти, які продаються в магазині. Для цієї страви потрібно почистити рибу, протушкувати в олії зі спеціями, а потім охолодити. Подавайте як закуску, на бутерброд чи з гарніром.