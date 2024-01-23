Домашні шпроти: простий рецепт

Рибні шпроти легко і просто можна приготувати в домашніх умовах із кільки. За смаком та зовнішнім виглядом консерви схожі на шпроти, які продаються в магазині. Для цієї страви потрібно почистити рибу, протушкувати в олії зі спеціями, а потім охолодити. Подавайте як закуску, на бутерброд чи з гарніром.
Інгредієнти
- кілька
- 700 г
- чайна заварка
- 2 ст. л.
- вода
- 150 мл
- цукор
- 1 ч. л.
- сіль
- за смаком
- лавровий лист
- 4 шт.
- гвоздика
- 4 шт.
- перець чорний горошком
- 0,5 ч. л.
- олія
- 150 мл
- Чайну заварку заваріть окропом 150 мл і дайте настоятися 10 хвилин. Процідіть через ситечко. Додайте цукор та сіль. Перемішайте.
- У кільки видаліть голови і нутрощі, вимийте.
- У сотейник розкришіть два лаврові листи, покладіть половину перцю горошком і гвоздику. Викладіть кільку.
- Зверху посипте лавровим листом, перцем і гвоздикою, що залишилися. Залийте чайною заваркою та олією. Поставте на середній вогонь та доведіть до кипіння. Зменште до мінімуму і варіть 1 годину. Не перемішуйте. Зніміть з вогню і залиште остигати під закритою кришкою три години.
Поради:
- Як рибу можна використовувати салаку чи мойву.
- Посуд для приготування має бути з товстим дном.
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