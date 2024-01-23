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Домашні шпроти: простий рецепт

Час приготування
1 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
356 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
570
Час на прочитання
1 хв
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Домашні шпроти: простий рецепт

Домашні шпроти / Фото: Credits

Рибні шпроти легко і просто можна приготувати в домашніх умовах із кільки. За смаком та зовнішнім виглядом консерви схожі на шпроти, які продаються в магазині. Для цієї страви потрібно почистити рибу, протушкувати в олії зі спеціями, а потім охолодити. Подавайте як закуску, на бутерброд чи з гарніром.

Інгредієнти

кілька
700 г
чайна заварка
2 ст. л.
вода
150 мл
цукор
1 ч. л.
сіль
за смаком
лавровий лист
4 шт.
гвоздика
4 шт.
перець чорний горошком
0,5 ч. л.
олія
150 мл
  1. Чайну заварку заваріть окропом 150 мл і дайте настоятися 10 хвилин. Процідіть через ситечко. Додайте цукор та сіль. Перемішайте.
  2. У кільки видаліть голови і нутрощі, вимийте.
  3. У сотейник розкришіть два лаврові листи, покладіть половину перцю горошком і гвоздику. Викладіть кільку.
  4. Зверху посипте лавровим листом, перцем і гвоздикою, що залишилися. Залийте чайною заваркою та олією. Поставте на середній вогонь та доведіть до кипіння. Зменште до мінімуму і варіть 1 годину. Не перемішуйте. Зніміть з вогню і залиште остигати під закритою кришкою три години.

Поради:

  • Як рибу можна використовувати салаку чи мойву.
  • Посуд для приготування має бути з товстим дном.

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