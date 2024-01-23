Сервіс TL HUB — доступний пошук бізнес-партнерів

23 січня 2024 року стартувала робота платформи TL HUB, що пропонує інноваційний підхід до пошуку бізнес-партнерів та забезпечує умови зручної комунікації й співпраці. Користувачі можуть обмінюватися контактами, вивчати ціни, вибирати найвигідніші пропозиції.

Кому підійде TL HUB

Сервіс TL HUB розроблений для ФОП і ТОВ, які проводять свою діяльність у таких сферах:

сільському господарстві;

будівельній галузі;

нафтогазовій промисловості;

транспорті;

сфері послуг та в багатьох інших напрямках.

Продажі або угоди на платформі не відбуваються — це інформаційний ресурс для обміну контактами.

В чому унікальність TL HUB

Інноваційний підхід в основі роботи платформи TL HUB дає нові можливості для успішного ведення бізнесу.

Платформа TL HUB забезпечує:

розміщення контактів тільки діючого бізнесу, який пройшов перевірку через YouControl;

анонімність компаній — в основі вибору лежить пропозиція з описом та ціною;

чесне формування рейтингу компаній (його не можна купити — тільки заробити за оцінками користувачів).

На сервісі TL HUB немає у відкритому доступі даних про компанії. Ця інформація стає доступною тоді, коли друга сторона схвалює запит на обмін контактами.

Коментар Поставного Артема, засновника TL HUB:

«Ми розуміємо, як багато при виборі партнера означає назва та репутація компанії, але свідомо пішли на такий крок. Це дає можливість нівелювати суттєві бар’єри користувачів, мотивує підтримувати ціни актуальними та, головне, ринковими. Насамперед ми дбаємо про те, щоб наш сервіс відкривав перед користувачами нові можливості, а не спричиняв незручні ситуації».

Напрями роботи TL HUB

Сервіс TL HUB охоплює:

швидкий пошук підрядників;

організацію логістики по всій Україні;

моніторинг ситуації на ринку.

Серед доступних тарифних планів — «Старт», «Бізнес», «VIP». За підключення пакета на 6 місяців діє знижка 15%, на рік — 25%.

Плюси сервісу TL HUB

Онлайн-пошук партнерів для бізнесу стикається з проблемами неактуальних цін на сайтах, неможливістю оцінити надійність підрядника.

Платформа TL HUB допомагає у вирішенні цих проблем завдяки:

розміщенню тільки пропозиції з цінами;

актуальності та оновленню даних у режимі реального часу.

Функціональність платформи включає:

наявність в оголошенні номенклатури УКТЗЕД (товар), КВЕД (логістика, послуги) та тег для пошуку товару;

фільтри для сортування товарів та послуг за номенклатурою УКТЗЕД, КВЕД покупцем;

геолокацію оголошень — публікації можна фільтрувати за населеним пунктом, вибравши радіус дії;

можливість публікації новин компанії;

доступ до аналітичних даних за період (ціни за місяць/рік).

За допомогою TL HUB пошук потенційних партнерів прискорюється, а комунікації оптимізуються.

Коментар Литовченко Тетяни, CFO TL HUB:

«Ми розуміємо, що статистика цін — важливий інструмент для прийняття рішень підприємцями, тому збираємо таку аналітику по кожному обраному товару відповідно до класифікації УКТЗЕД та КВЕД. Це допомагає користувачам швидко і точно знаходити потрібні дані та на їхній основі ухвалювати рішення».

Як користуватися TL HUB

Щоб розпочати роботу на платформі, необхідно пройти декілька етапів:

Процедура реєстрації. Базова перевірка реально діючих компаній. Введення даних (код ЄДРПОУ або ІПН), автоматична перевірка сервісом їх у базі YouControl. Автоматичне занесення інших даних про компанію. Вхід після підтвердження актуальності даних. Далі можна публікувати оголошення, архівувати, зберігати чернетки.

Оцінка якостей робіт підрядника після завершення співпраці формує реальний рейтинг. Сервіс максимально зрозумілий та простий. Працювати можна з ПК, планшета або смартфона. Планується запуск застосунків для iOS та Android.