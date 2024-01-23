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Домашние шпроты: простой рецепт

Время готовки
1 ч. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
356 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
570
Время на прочтение
1 мин
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Домашние шпроты: простой рецепт

Домашние шпроты / Фото: Credits

Рыбные шпроты легко и просто можно приготовить в домашних условиях из кильки. По вкусу и внешнему виду консервы похожи на шпроты, которые продаются в магазине. Для этого блюда нужно почистить рыбу, протушить в растительном масле со специями, а затем охладить. Подавайте как закуску, на бутерброд или с гарниром.

Ингредиенты

килька
700 г
чайная заварка
2 ст. л.
вода
150 мл
сахар
1 ч. л.
соль
по вкусу
лавровый лист
4 шт.
гвоздика
4 шт.
перец черный горошком
0,5 ч. л.
растительное масло
150 мл
  1. Чайную заварку заварите кипятком 150 мл и дайте настояться 10 минут. Процедите через ситечко. Добавьте сахар и соль. Перемешайте.
  2. У кильки удалите головы и внутренности, вымойте.
  3. В сотейник раскрошите два лавровых листа, положите половину перца горошком и гвоздику. Выложите кильку.
  4. Сверху посыпьте оставшимся лавровым листом, перцем и гвоздикой. Залейте чайной заваркой и растительным маслом. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Убавьте до минимума и варите 1 час. Не перемешивайте. Снимите с огня и оставьте остывать при закрытой крышке три часа.

Советы: 

  • Рыбу можно использовать салаку или мойву.
  • Посуда для приготовления должна быть с толстым дном.

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