Домашние шпроты: простой рецепт

Рыбные шпроты легко и просто можно приготовить в домашних условиях из кильки. По вкусу и внешнему виду консервы похожи на шпроты, которые продаются в магазине. Для этого блюда нужно почистить рыбу, протушить в растительном масле со специями, а затем охладить. Подавайте как закуску, на бутерброд или с гарниром.
Ингредиенты
- килька
- 700 г
- чайная заварка
- 2 ст. л.
- вода
- 150 мл
- сахар
- 1 ч. л.
- соль
- по вкусу
- лавровый лист
- 4 шт.
- гвоздика
- 4 шт.
- перец черный горошком
- 0,5 ч. л.
- растительное масло
- 150 мл
- Чайную заварку заварите кипятком 150 мл и дайте настояться 10 минут. Процедите через ситечко. Добавьте сахар и соль. Перемешайте.
- У кильки удалите головы и внутренности, вымойте.
- В сотейник раскрошите два лавровых листа, положите половину перца горошком и гвоздику. Выложите кильку.
- Сверху посыпьте оставшимся лавровым листом, перцем и гвоздикой. Залейте чайной заваркой и растительным маслом. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Убавьте до минимума и варите 1 час. Не перемешивайте. Снимите с огня и оставьте остывать при закрытой крышке три часа.
Советы:
- Рыбу можно использовать салаку или мойву.
- Посуда для приготовления должна быть с толстым дном.
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