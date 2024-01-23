Домашние шпроты: простой рецепт

Рыбные шпроты легко и просто можно приготовить в домашних условиях из кильки. По вкусу и внешнему виду консервы похожи на шпроты, которые продаются в магазине. Для этого блюда нужно почистить рыбу, протушить в растительном масле со специями, а затем охладить. Подавайте как закуску, на бутерброд или с гарниром.