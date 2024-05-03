Латвия готовит тысячи временных укрытий и хранилищ

Латвия решила в ближайшие годы создать более трех тысяч хранилищ и более 12 тыс. временных укрытий. Для этого с 2025 по 2034 год Рига планирует ежегодно выделять по меньшей мере 98 млн евро.

Об этом сообщает издание LSM.

Отмечается, что каждое из 3120 запланированных хранилищ будет вмещать до 200 человек, а каждое из 12 490 временных укрытий – по 100 человек. Таким образом, хранилища смогут обеспечить защиту для 624 тыс. жителей, а временные укрытия — для 1,249 млн человек.

В рамках проекта латвийского Министерства внутренних дел определены потенциальные источники финансирования обновления укрытий, включая средства из фондов Европейского Союза, программы поддержки Министерства охраны окружающей среды и регионального развития, а также муниципальные инвестиционные проекты, которые могут претендовать на кредиты из государственного бюджета.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что уже в этом году по всей стране установят специальные знаки, которые будут указывать месторасположение обновленных укрытий.

Напомним, заместитель начальника украинского ГУР Вадим Скибицкий оценил, сколько дней Кремль может захватить страны Балтии. По его словам, для этого Кремлю хватит недели. Между тем, время реакции НАТО на применение мер по пятой статье о коллективной обороне Альянса составляет 10 дней.

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