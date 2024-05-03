Зеленский встретился с Кэмероном: что обсудили

Президент Владимир Зеленский накануне в Киеве встретился с государственным секретарем по иностранным делам, делам Содружества наций и развитию Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дэвидом Кэмероном.

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский поблагодарил правительство Великобритании за крупнейший пакет оборонной поддержки в размере полумиллиарда фунтов стерлингов, о котором объявили на прошлой неделе.

"Предоставление этого пакета, вместе со сверхважным решением США о помощи, имеет большое значение для нас в этот ключевой момент", — сказал он.

Президент также проинформировал о ситуации на фронте и подчеркнул: важно, чтобы вооружение, предусмотренное пакетом поддержки, поступило как можно скорее. Прежде всего - это бронетехника, боеприпасы и ракеты разных типов.

Также говорили о подготовке к важным международным мероприятиям, которые пройдут в скором времени: саммита "Группы семи" в Италии, инаугурационного Саммита мира в Швейцарии, саммита НАТО в Вашингтоне и четвертого саммита Европейского политического сообщества в Великобритании.

Напомним, Кэмерон заявил, что Владимир Путин демонстрирует "извращенную форму братства", когда называет украинцев "братским народом" и в то же время ведет войну против Украины.

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