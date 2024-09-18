Як стилізувати кардиган за допомогою стрічки

Цей простий трюк додасть вашому стилю шарму та зробить його елегантнішим.

Блогерка Lara Runarsson показала цікавий спосіб стилізації звичайного кардигана. Такий варіант носіння додасть краплину шарму вашому образу. Для створення образу вам знадобиться лише атласна стрічка.

Що робити:

Вдягніть кардиган і застібніть верхній ґудзик;

У дірку для верхнього ґудзика просуньте стрічку та завʼяжіть її на бантик;

А потім просто перекрутіть кардиган задом наперед$

Ззаду у вас буде відкрита спина.

Цей простий трюк з атласною стрічкою додасть витонченості та елегантності вашому кардигану, створивши унікальний образ.

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