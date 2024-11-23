ЗМІ вказали на цікаву деталь під час заяви Путіна

Його руки і пальці були наче приклеєні до столу.

Президент Росії Володимир Путін виступив із відеозверненням, де заявив, що по українському місту Дніпро було завдано удару новітньою ракетою середньої дальності "Орешник", яку неможливо перехопити.

За весь час промови, що тривала 7 хвилин 45 секунд, диктатор жодного разу не поворухнув руками або пальцями, пише BILD.

Експерт видання з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке зазначає, що раніше під час звернень Путін часто жестикулював, а зараз руки були ніби приклеєні до столу.

"Можливо, цього разу йдеться про монтаж, коли знерухомлені руки просто "домалювали" до тіла чи то через хворобу диктатора, чи, приміром, щоб приховати його хвилювання", - не виключив Рьопке.

Уже наступного дня на нараді з керівництвом Міноборони Путін перебирав пальцями аркуші з промовою і зрідка жестикулював, зазначив Репке, додавши, що "очільник Кремля на словах погрожує всьому світові, а сам не може поворухнути власними руками".

Своєю чергою режисер Патрік Гельшер у 50 разів збільшив швидкість відтворення відео, а також масштаб зображення. Гельшер помітив розмитість на правій руці Путіна, що, на його думку, є результатом грубої аматорської роботи у фотошопі.

#Putin's health must now be officially questioned. In the latest video released by https://t.co/kDIdVcCkIn you can clearly see the amateurish work to make his hands appear steady. They did not bother to refilm it or fix it properly - it's there in full HD.https://t.co/aDEf8zOoDd pic.twitter.com/XnFMRrn1Uk — Patrick Hölscher (@allnewtomorrow) November 22, 2024

Нагадаємо, очільник управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов також стверджує, що у Путіна погано зі здоров'ям.

На запитання ЗМІ, чи хворіє президент РФ на "смертельну хворобу", Буданов відповів: "Він хворіє вже дуже довго".

У грудні 2022 року британські ЗМІ повідомили, що у Путіна виявили низку важких захворювань — рак, шизоафективний розлад та хворобу Паркінсона.