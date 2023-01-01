"Манія величі": розвідники пояснили, чим спричинені рішення Путіна

Очільник відділу аналізу РФ Служби військової розвідки Данії заявив, що манія величі Путіна може бути побічним ефектом застосування гормонального лікування деяких форм онкології. Водночас він уточнив, що ліки могли вплинути на рішення агресора розпочати війну проти України.

Про це пише Berlingske з посиланням на данську розвідку.

За словами представника розвідки, смертельної загрози від хвороби для диктатора немає. У той самий час у нього можуть бути хронічні болі після лікування. Це може пояснювати той факт, що Путін рефлекторно хапається за стіл, щоб полегшити біль. Водночас розвідники поки не бачать передумов до того, що диктатора можуть позбавити влади.

"Ілюзія величі є одним із відомих побічних ефектів гормонального лікування, яке він приймав. Це хронічний біль, від якого він страждає вже досить довго. Тому він намагається сидіти та міцно триматися за речі. Для того, щоб полегшити біль", – стверджує розвідник.

Нагадаємо:

очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов підтвердив, що російський диктатор Володимир Путіна мав значні проблеми зі здоров'ям, але чи живий він, чи ні - наразі точної відповіді немає.

представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що у президента Російської Федерації Володимира Путіна спостерігаються ознаки шизофренії , він хворий морально і фізично. Скібіцький зазначив, що інформація про стан здоров'я російського президента приховується.

, він хворий морально і фізично. Скібіцький зазначив, що інформація про стан здоров'я російського президента приховується. видання The Sun з посиланням на витік електронних листів Кремля пише, що Путіна регулярно "напихають" всілякими важкими стероїдами та інноваційними знеболювальними ін’єкціями, щоб зупинити поширення раку підшлункової залози, який йому нещодавно діагностували.

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