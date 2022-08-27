У Путіна спостерігаються ознаки шизофренії - розвідка України

За словами представника ГУР, стан здоров'я російського диктатора Путіна – складний.
У президента Російської Федерації Володимира Путіна спостерігаються ознаки шизофренії, він хворий морально і фізично.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.
"Хвора людина за трьома напрямками: морально, шизофренік і фізично теж хворий. Що візьме верх першим – побачимо", - сказав він.
Скібіцький зазначив, що інформація про стан здоров'я російського президента приховується.
"Стан його здоров'я складний. Але він буде воювати до кінця своїх днів. Він не зупиниться і не відмовиться. Думати, що його здоров'я буде впливати на хід війни – помилково. У нього одна мета і він її озвучив: "Петро I воював 21 рік, отже, і я буду стільки ж воювати, і буду воювати до тих пір, поки не зроблю того, про що мрію". У всіх його програмних статтях, які він писав, викладено, яке в нього світобачення", - резюмував представник ГУР.
Нагадаємо, у ЦРУ оцінили стан здоров'я Путіна і назвали його помилки.
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