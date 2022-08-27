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У Путіна спостерігаються ознаки шизофренії - розвідка України

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У Путіна спостерігаються ознаки шизофренії - розвідка України

Фото: Associated Press

За словами представника ГУР, стан здоров'я російського диктатора Путіна – складний.

У президента Російської Федерації  Володимира Путіна спостерігаються ознаки шизофренії, він хворий морально і фізично. 

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

"Хвора людина за трьома напрямками: морально, шизофренік і фізично теж хворий. Що візьме верх першим – побачимо", - сказав він.

Скібіцький зазначив, що інформація про стан здоров'я російського президента приховується.

"Стан його здоров'я складний. Але він буде воювати до кінця своїх днів. Він не зупиниться і не відмовиться. Думати, що його здоров'я буде впливати на хід війни – помилково. У нього одна мета і він її озвучив: "Петро I воював 21 рік, отже, і я буду стільки ж воювати, і буду воювати до тих пір, поки не зроблю того, про що мрію". У всіх його програмних статтях, які він писав, викладено, яке в нього світобачення", - резюмував представник ГУР.

Нагадаємо, у ЦРУ оцінили стан здоров'я Путіна і назвали його помилки.

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