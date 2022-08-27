У Путина наблюдаются признаки шизофрении — разведка Украины

У президента Российской Федерации Владимира Путина наблюдаются признаки шизофрении, он болен морально и физически.

Об этом в интервью сообщил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

"Больной человек по трем направлениям: морально, шизофреник и физически тоже болен. Что возобладает первым — увидим", - сказал он.

Скибицкий отметил, что информация о состоянии здоровья российского президента скрывается.

"Состояние его здоровья сложное. Но он будет воевать до конца своих дней. Он не остановится и не откажется. Думать, что его здоровье будет влиять на ход войны – ошибочно. У него одна цель и он ее озвучил: "Петр I воевал 21 год, следовательно, и я буду столько же воевать, и буду воевать до тех пор, пока не сделаю того, о чем мечтаю". Во всех его программных статьях, которые он писал, изложено, какое у него мировоззрение", - резюмировал представитель ГУР.

Напомним, в ЦРУ оценили состояние здоровья Путина и назвали его ошибки.

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