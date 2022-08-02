"У них разные уши, походка и рост": Буданов рассказал о двойниках Путина

Недавно британская разведка сообщала, что президент России Владимир Путин может быть уже мертв, а его роль исполняют двойники. По данным украинской разведки, диктатор серьезно болен и это давно не секрет.

Путин почти одновременно появляется в разных местах, а его повадки иногда меняются так же, как и внешность. О том, что хозяина Кремля могут заменять двойники, сказал и глава украинской военной разведки, генерал-майор Кирилл Буданов.

Об этом говорится в сюжете "FreeДом".

"Картинка, скажем так, уши, разная. А это как отпечаток пальца, у каждого человека картинка уха уникальна. Не может повториться", — обратил внимание начальник ГУР Минобороны Украины.

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Он добавил, что Путин серьезно болен и это не такая уж большая тайна. Стоит вспомнить, как 9 мая российский диктатор явился на парад в Москве с почти не двигавшейся рукой, а сам он хромал и сидел, укрыв ноги пледом.

Еще раньше, 12 апреля, во время встречи Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу глава Кремля тоже выглядел довольно странно: голова казалась непропорциональной телу, а одна рука крепко вцепилась в стол и была неподвижной. Президент страны-агрессора сидел в неудобной позе и почти не двигался.

На недавней видеозаписи, где Путина донимали комары, тоже четко заметна его ограниченная подвижность. Так, он отгонял насекомых левой рукой, а правая была совершенно неподвижной, хотя ее кусали комары.

Не одна разведка сообщала, что у диктатора могут быть проблемы с мозгом. Вероятно, президент РФ пережил несколько операций и может быть болен сразу на несколько форм рака.

По мнению Буданова, хозяин Кремля может избегать появления на публике. Вместо него это могут делать двойники. О этаких разных "путинах" говорят уже много лет. Эти вероятные двойники имеют разные черты лица, мочки ушей, подбородок, разные формы головы и даже разные линии роста волос.

Конечно, форму лица можно объяснить пластическими операциями или "инъекциями красоты". Однако остальные детали – очень уж подозрительные.

"У них разные привычки, разные манеры, разная походка, иногда даже разный рост, если хорошо присмотреться", — обратил внимание глава военной разведки Украины.

В Сети даже распространяют так называемую таблицу двойников российского президента. В ней собраны все "версии" Путина, среди которых: "говорун", "удмурт", "дипломат", "банкетный". Вероятные двойники могут изменяться в зависимости от того, на каком мероприятии нужно явиться диктатору.

"Это коллективный Путин – максимально-правильная формулировка... Кто сегодня исполняет роль условного Путина – это вопрос абсолютно открытый", – подчеркнул Буданов.

Напомним, 22 июля руководитель ГУР Минобороны Украины намекнул, что в Иран вместо Путина летал его двойник.

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