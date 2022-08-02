"У них різні вуха, хода та зріст": Буданов розповів про двійників Путіна

Нещодавно британська розвідка повідомляла, що президент Росії Володимир Путін може бути вже мертвий, а його роль виконують двійники. За даними української розвідки, диктатор серйозно хворий і це давно не таємниця.

Путін майже одночасно з'являється в різних місцях, а його звички іноді змінюються так само, як і зовнішність. Про те, що господаря Кремля можуть замінювати двійники, сказав і очільник української військової розвідки, генерал-майор Кирило Буданов.

Про це йдеться в сюжеті "FreeДом".

"Картинка, скажімо так, вуха, різна. А це як відбиток пальця, у кожної людини картинка вуха унікальна. Не може повторитися", – звернув увагу начальник ГУР Міноборони України.

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Він додав, що Путін серйозно хворий і це не така вже й велика таємниця. Варто пригадати, як 9 травня російський диктатор з’явився на парад у Москві з рукою, яка майже не рухалася, а сам він кульгав та сидів, укривши ноги пледом.

Ще раніше, 12 квітня, під час зустрічі Путіна з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу очільник Кремля теж мав досить дивний вигляд: голова здавалася непропорційною до тіла, а одна рука міцно вчепилася в стіл і була нерухомою. Президент країни-агресорки сидів у незручній позі і майже не рухався.

На нещодавньому відеозаписі, де Путіну дошкуляли комарі, теж чітко помітна його обмежена рухливість. Так, він відганяв комах лівою рукою, а права була абсолютно нерухомою, хоча її кусали комарі.

Не одна розвідка повідомляла, що в диктатора можуть бути проблеми з мозком. Ймовірно, президент РФ пережив кілька операцій та може бути хворим одразу на декілька форм раку.

На думку Буданова, господар Кремля може справді уникати появи на публіці. Замість нього це можуть робити двійники. Про таких собі різних "путінів" говорять уже багато років. Ці ймовірні двійники мають різні риси обличчя, мочки вух, підборіддя, різні форми голови і навіть різні лінії росту волосся.

Звісно ж, форму обличчя можна пояснити пластичними операціями чи "ін’єкціями краси". Проте решта деталей – дуже вже підозрілі.

"У них різні звички, різні манери, різна хода, іноді навіть різний зріст, якщо добре придивитися", – зверну увагу голова військової розвідки України.

У Мережі навіть поширюють так звану таблиця двійників російського президента. У ній зібрані всі "версії" Путіна, серед яких: "говорун", "удмурт", "дипломат", "банкетний". Ймовірні двійники можуть змінюватися у залежності від того, на якому заході потрібно з'явитися диктаторові.

"Це колективний Путін – максимально-правильне формулювання... Хто сьогодні виконує роль умовного Путіна – це питання абсолютно відкрите", – наголосив Буданов.

Нагадаємо, 22 липня керівник ГУР Міноборони України натякнув, що до Ірану замість Путіна літав його двійник.

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