В українській розвідці натякнули, що до Ірану літав двійник Путіна

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прокоментував нещодавнє відео, на якому російський президент Володимир Путін помітно шкутильгав, виходячи із літака в Ірані.
Коментуючи цей інцидент, керівник української розвідки засумнівався, чи був на відео справді очільник Кремля Путін.
Про це керівник української розвідки розповів в ефірі спільного телемарафону у п'ятницю, 22 липня.
"Я прямо не відповім на це запитання (про стан Путіна - ред.), лише натякну. Подивіться, будь ласка, момент виходу умовного Путіна з літака. Чи Путін це взагалі?" - коротко відповів Буданов.
Зауважимо, що російський диктатор Володимир Путін нещодавно був з візитом в Ірані, і коли він виходив з літака, помітно кульгав. Як видно на відео, спускаючись трапом, Путін помітно шкутильгав, а коли треба було зійти з нижньої сходинки, дивно зістрибнув і вдав, що так і треба. Водночас його охорона впоралася зі сходами цілком успішно і не робила подібних дурних рухів.
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