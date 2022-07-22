В українській розвідці натякнули, що до Ірану літав двійник Путіна

Коментуючи цей інцидент, керівник української розвідки засумнівався, чи був на відео справді очільник Кремля Путін.

Про це керівник української розвідки розповів в ефірі спільного телемарафону у п'ятницю, 22 липня.

"Я прямо не відповім на це запитання (про стан Путіна - ред.), лише натякну. Подивіться, будь ласка, момент виходу умовного Путіна з літака. Чи Путін це взагалі?" - коротко відповів Буданов.

Зауважимо, що російський диктатор Володимир Путін нещодавно був з візитом в Ірані, і коли він виходив з літака, помітно кульгав. Як видно на відео, спускаючись трапом, Путін помітно шкутильгав, а коли треба було зійти з нижньої сходинки, дивно зістрибнув і вдав, що так і треба. Водночас його охорона впоралася зі сходами цілком успішно і не робила подібних дурних рухів.

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