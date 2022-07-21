У ЦРУ оцінили стан здоров'я Путіна і назвали його помилки

Американська розвідка не має жодних доказів того, що російський президент фізично чи психічно виснажений.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс вважає, що російський диктатор Володимир Путін “надто здоровий”.

Про це він заявив, виступаючи на Форумі з безпеки в Аспені в Колорадо, повідомляє NBC News.

За його словами, у ЦРУ не має жодних доказів того, що Путін психічно або фізично виснажений.

"Ходить багато чуток про здоров'я президента Путіна, але, наскільки ми можемо судити, він надто здоровий", – зауважив Бернс.

Водночас директор ЦРУ відзначив помилкові уявлення, якими керувався Путін, починаючи війну в Україні. Зокрема, російський президент сподівався розхитати єдність НАТО.

“Я переконаний, що Путін помилявся у своїх припущеннях про розвал Альянсу і злам волі України до початку війни, і він помиляється й зараз", - наголосив Вільям Бернс.

Нагадаємо, під час недавнього візиту Путіна до Тегерана російському президенту потрібно було чотири рази "відпочити" у присутності медпрацівника.

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