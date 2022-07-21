Морську лілію віком 150 млн років назвали на честь Зеленського: фото

Польські палеонтологи, які описали нового представника голкошкірих юрського періоду, дали йому видовий епітет “zelenskyyi”.

Один із видів прадавніх безхребетних тварин типу голкошкірих, які називають морськими ліліями, відтепер має у своїй назві прізвище президента України Володимира Зеленського. Видовий епітет “zelenskyyi” дали йому польські палеонтологи на чолі з Маріушем Саламоном з Інституту досліджень Землі.

Про це йдеться на офіційному сайті Лондонського королівського товариства з розвитку знань про природу.

Викопні рештки нового виду морської лілії віком близько 150 мільйонів років належать до роду Ausichicrinites. Представника голкошкірих юрського періоду знайшли на африканському континенті - у формації Антало в Ефіопії.

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Повна назва цієї прадавньої морської істоти Ausichicrinites zelenskyyi. Як зазначається у публікації, видовий епітет “zelenskyyi” вшановує президента України Володимира Зеленського за його “мужність у захисті вільної України”.

Викопні рештки досить добре збереглися у більш-менш цілісному вигляді. Істота втратила одну з десяти кінцівок, очевидно, внаслідок нападу хижака.

Як відомо, сучасні голкошкірі мають здатність до дивовижної регенерації і можуть повністю відновити втрачені органи. Ausichicrinites zelenskyyi демонструє ознаки відростання пошкодженого органу, і це є першим прикладом регенерації, задокументованої у викопної морської лілії.

Нагадаємо, скам'яніла нижня щелепа ведмедесобаки або амфіціоніда була знайдена на південному заході Франції в горах регіону Піренеї. Палеонтологи виявили, що щелепа має унікальний нижній премоляр і припустили, що він належав до роду ведмедів.

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