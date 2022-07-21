Категорія
Цікaвинки
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Морську лілію віком 150 млн років назвали на честь Зеленського: фото

Дата публікації
Перегляди
743
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Морську лілію віком 150 млн років назвали на честь Зеленського: фото

Фото: Лондонське королівське товариство з розвитку знань про природу

Польські палеонтологи, які описали нового представника голкошкірих юрського періоду, дали йому видовий епітет “zelenskyyi”.

Один із видів прадавніх безхребетних тварин типу голкошкірих, які називають морськими ліліями, відтепер має у своїй назві прізвище президента України Володимира Зеленського. Видовий епітет “zelenskyyi” дали йому польські палеонтологи на чолі з Маріушем Саламоном з Інституту досліджень Землі.

Про це йдеться на офіційному сайті Лондонського королівського товариства з розвитку знань про природу.

Викопні рештки нового виду морської лілії віком близько 150 мільйонів років належать до роду Ausichicrinites. Представника голкошкірих юрського періоду знайшли на африканському континенті -  у формації Антало в Ефіопії.

Повна назва цієї прадавньої морської істоти Ausichicrinites zelenskyyi. Як зазначається у публікації, видовий епітет “zelenskyyi” вшановує президента України Володимира Зеленського за його “мужність у захисті вільної України”.

Викопні рештки досить добре збереглися у більш-менш цілісному вигляді. Істота втратила одну з десяти кінцівок, очевидно, внаслідок нападу хижака.

©

Як відомо, сучасні голкошкірі мають здатність до дивовижної регенерації і можуть повністю відновити втрачені органи. Ausichicrinites zelenskyyi демонструє ознаки відростання пошкодженого органу, і це є першим прикладом регенерації, задокументованої у викопної морської лілії.

Нагадаємо, скам'яніла нижня щелепа ведмедесобаки або амфіціоніда була знайдена на південному заході Франції в горах регіону Піренеї. Палеонтологи виявили, що щелепа має унікальний нижній премоляр і припустили, що він належав до роду ведмедів.

Читайте також:

Наступна публікація