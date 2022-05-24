В Аргентині розкопали гігантського “дракона смерті”

Велетенська рептилія була однією з перших істот на Землі, які використовували крила під час полювання.

Аргентинські вчені виявили новий вид величезної рептилії, яку називають “драконом смерті”. Птерозаври жили 86 мільйонів років тому водночас із динозаврами, тіло хижака було завбільшки, як шкільний автобус.

Про нову знахідку палеонтологів повідомляє Reuters.

Новий вид птерозавра мав близько 9 метрів у довжину. Дослідники кажуть, що ці рептилії передували птахам у доісторичному небі і були одними з перших істот на Землі, які використовували крила для полювання.

Команда палеонтологів виявила скам’янілості в горах Андах в провінції Мендоса на заході Аргентини. Вони з'ясували, що скелі, де збереглися останки рептилії, датуються 86 мільйонами років і належать до крейдового періоду. Тобто ці істоти жили щонайменше за 20 мільйонів років до того, як удар астероїда на нинішній мексиканський півострів Юкатан знищив близько трьох чвертей життя на планеті приблизно 66 мільйонів років тому.

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Керівник проекту Леонардо Ортіс сказав, що схожих скам’янілостей ніколи не виявляли раніше, тому цьому виду дали нову назву Thanatosdrakon Amaru — у назві поєднуються давньогрецькі слова, що означають смерть (танатос) і дракон.

На його думку, така назва — цілком доречна, оскільки рептилія мала бути жахливим видовищем.

“У нас немає інформації про жодного близького родича цього птерозавра, який мав би модифікацію тіла, схожу на цих звірів”, - підкреслив Ортіс.

Нагадаємо, Близько 66 мільйонів років тому сталася катастрофа — величезний метеорит врізався в нашу планету та спричинив загибель динозаврів. Падіння відбулося у період переходу від весни до літа в північній півкулі.

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