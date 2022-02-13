У кістках динозаврів вчені виявили давню інфекцію

Респіраторна інфекція є найстарішою у відомих динозаврів.

Група палеонтологів із США вперше виявила на південному заході штату Монтана сліди стародавньої респіраторної інфекції у викопних кістках динозавра.

Результати дослідження було опубліковано у науковому журналі Scientific Reports.

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Ушкодження, виявлені в хребцях юного зауропода віком 150 мільйонів років на прізвисько "Доллі", вказують на легеневу інфекцію, яка перемістилася до його кісток. Інфекція на 50 мільйонів років старша за респіраторну інфекцію в титанозавра, виявленого раніше в Бразилії.

“З огляду на ймовірні симптоми інфекції та стан хребців цього динозавра, йому можна було лише поспівчувати. Відкриття інфекції у цього ящера допомагає нам простежити еволюційну історію респіраторних хвороб у минулому, а також дає нам уявлення про типові хвороби динозаврів”, - розповів один із учасників розкопок, співробітник Музею динозаврів Великих рівнин у США Кері Вудрафф.

Динозаври подібного виду мають досить довгу шию, що складається з кількох десятків порожніх хребців. Дослідники провели аналіз трьох шийних хребців та знайшли аномальні кісткові виступи незвичайної структури, які могли сформуватися у відповідь на інфекцію. Завдяки цій знахідці фахівці і змогли виявити захворювання у зауропода.

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Раніше вчені назвали точну дату вимирання динозаврів. За даними дослідників, метеорит упав у період переходу від весни до літа в північній півкулі - тобто динозаври загинули у червні.

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