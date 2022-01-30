Вчені визначили точний час загибелі динозаврів

Метеорит упав у період переходу від весни до літа в північній півкулі.

Близько 66 мільйонів років тому сталася катастрофа — величезний метеорит врізався в нашу планету та спричинив загибель динозаврів. Але в який саме місяць стався удар, довгий час залишалося загадкою.

Про це пише Popular Science.

Також читайте У Польщі археологи знайшли сотні слідів динозаврів (фото)

Під час нового дослідження палеонтологи вивчали кістки сучасного, недавно померлого осетра. У результаті вони з'ясували, що в кістках плавника є нашарування, за яким можна дізнатися вік риби. Крім того, за нашаруваннями, а точніше, їхнім хімічним складом, можна помітити чергування прісної води в літній період і солоної води взимку.

Зафіксувавши цей факт, експерти зайнялися вивченням решток скелетів риб крейдового періоду, що добре збереглися. З їхньою допомогою вчені дізналися, що метеорит упав у період переходу від весни до літа в північній півкулі. Спеціалісти заявили, що динозаври загинули у червні.

За скільки продали скелет трицератопса – найбільшого у світі динозавра

Раніше стало відомо, що нове дослідження вчених показало, що процес вимирання динозаврів розпочався ще до того, як сталося зіткнення Землі з астероїдом. Масове вимирання відбулося не раптово, а поступово.

Читайте також: