Ученые определили точное время гибели динозавров

Метеорит упал в период перехода с весны к лету в северном полушарии.

Около 66 миллионов лет назад произошла катастрофа — огромный метеорит врезался в нашу планету и привел к гибели динозавров. Но в какой именно месяц произошел удар, долгое время оставалось загадкой.

Об этом пишет Popular Science.

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В ходе нового исследования палеонтологи изучали кости современного, недавно умершего осетра. В результате они выяснили, что в костях плавника есть наслоение, по которому можно узнать возраст рыбы. Кроме того, по наслоениям, а точнее, их химическому составу, можно заметить чередование пресной воды в летний период и соленой воды зимой.

Зафиксировав этот факт, эксперты занялись изучением хорошо сохранившихся остатков скелетов мелового периода. С их помощью ученые узнали, что метеорит упал в период перехода с весны к лету в северном полушарии. Специалисты заявили, что динозавры погибли в июне.

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Ранее стало известно, что новое исследование ученых показало, что процесс вымирания динозавров начался еще до столкновения Земли с астероидом. Массовое вымирание произошло не внезапно, а постепенно.

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