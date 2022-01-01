Ученые выяснили, почему на самом деле вымерли динозавры

Ученые выяснили, почему на самом деле вымерли динозавры

Задолго до падения астероида динозавры начали проигрывать гонку за выживание.

Новое исследование ученых показало, что процесс вымирания динозавров начался еще до того, как произошло столкновение Земли с астероидом. Массовое вымирание произошло не внезапно, а постепенно.

Об этом пишет Inverse.

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Согласно новому исследованию, разнообразие динозавров начало сокращаться примерно 76 миллионов лет назад – за 10 миллионов лет до столкновения с астероидом.

Среди важнейших факторов, вызвавших глобальное вымирание, по мнению исследователей, были:

Изменение климата

Исчезновение разнообразия травоядных динозавров

Ученые объясняют, что задолго до падения астероида динозавры начали проигрывать гонку за выживание. Причем этот упадок был настолько серьезным, что к моменту падения астероида на Земле остался только один вид тираннозавров.

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Ранее специалисты сообщили, что удар астероида, приведший к вымиранию динозавров, помог змеям распространиться по всей планете.

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