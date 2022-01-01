Вчені з’ясували, чому насправді вимерли динозаври

Задовго до падіння астероїда динозаври вже почали програвати гонку за виживання.

Нове дослідження вчених показало, що процес вимирання динозаврів розпочався ще до того, як сталося зіткнення Землі з астероїдом. Масове вимирання відбулося не раптово, а поступово.

Про це пише Inverse.

Згідно з новим дослідженням, різноманітність динозаврів почала скорочуватися приблизно 76 мільйонів років тому — за 10 мільйонів років до зіткнення з астероїдом.

Серед найважливіших факторів, що викликали глобальне вимирання, на думку дослідників, були:

Зміна клімату

Зникнення різноманітності травоїдних динозаврів

Учені пояснюють, що задовго до падіння астероїда динозаври вже почали програвати гонку за виживання. Причому цей занепад був настільки серйозним, що на момент падіння астероїда на Землі залишився лише один вид тиранозаврів.

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Раніше спеціалісти повідомили, що удар астероїда, який привів до вимирання динозаврів, допоміг зміям поширитися на всій планеті.

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