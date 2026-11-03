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Ліга Європи: розклад і результати матчів четвертого туру
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 4-го туру основного раунду другого за престижністю єврокубка.
4 і 5 листопада відбудуться матчі четвертого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2026/27.
Україна не представлена в основному етапі поточного розіграшу другого за престижністю єврокубка.
Шанси зіграти тут мало київське "Динамо", але в другому раунді кваліфікації Ліги Європи вибуло від грецького ПАОКа, після чого поступилося азербайджанському "Карабаху" в третьому етапі відбору Ліги конференцій та вилетіло з єврокубків.
Розклад і результати матчів 4-го туру Ліги Європи
Середа, 4 листопада
17:30 "Ренн" (Франція) — "Олімпіакос" (Греція)
Четвер, 5 листопада
19:45 "Андерлехт" (Бельгія) — "Зальцбург" (Австрія)
19:45 "Крістал Пелас" (Англія) — "Гоффенгайм" (Німеччина)
19:45 "Левськи" (Болгарія) — "Ягеллонія" (Польща)
19:45 "Ліллестрем" (Норвегія) — "Вікторія" Пльзень (Чехія)
19:45 "Мілан" (Італія) — "Ференцварош" (Угорщина)
19:45 "НЕК Неймеген" (Нідерланди) — "Омонія" (Кіпр)
19:45 "Реал Сосьєдад" (Іспанія) — "Ліон" (Франція)
19:45 "Спарта" Прага (Чехія) — "Борнмут" (Англія)
22:00 "АЗ Алкмар" (Нідерланди) — "Ювентус" (Італія)
22:00 "Баєр" (Німеччина) — "Марсель" (Франція)
22:00 "Бенфіка" (Португалія) — "Лех" (Польща)
22:00 "Сандерленд" (Англія) — "Динамо" Загреб (Хорватія)
22:00 "Селтік" (Шотландія) — "Бешикташ" (Туреччина)
22:00 "Сельта" (Іспанія) — "Юніон Сент-Жилуаз" (Бельгія)
22:00 "Торренсе" (Португалія) — "Арарат-Вірменія" (Вірменія)
22:00 "Хапоель Беер-Шева" (Ізраїль) — ОФІ (Греція)
22:00 "Штурм" (Австрія) — "Цельє" (Словенія)
Формат Ліги Європи
В основному раунді Ліги Європи виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками — чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.
За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.
Далі у форматі двоматчевих протистоянь відбудеться 1/8 фіналу, 1/4 фіналу та 1/2 фіналу. Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 26 травня 2027 року на стадіоні "Вальдштадіон" у німецькому Франкфурті.
Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги Європи стала англійська "Астон Вілла", яка у фіналі розгромила німецький "Фрайбург".