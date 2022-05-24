В Аргентине раскопали гигантского "дракона смерти"

Громадная рептилия была одним из первых существ на Земле, использовавших крылья во время охоты.

Аргентинские ученые обнаружили новый вид огромной рептилии, называемой "драконом смерти". Птерозавры жили 86 миллионов лет назад вместе с динозаврами, тело хищника было величиной со школьный автобус.

О новой находке палеонтологов сообщает Reuters.

Новый вид птерозавры имел около 9 метров в длину. Исследователи говорят, что эти рептилии предшествовали птицам в доисторическом небе и были одними из первых существ на Земле, которые использовали крылья для охоты.

Команда палеонтологов обнаружила окаменелость в горах Андах в провинции Мендоса на западе Аргентины. Они установили, что скалы, где сохранились останки рептилии, датируются 86 миллионами лет и принадлежат к меловому периоду. То есть эти существа жили, по меньшей мере, за 20 миллионов лет до того, как удар астероида на нынешний мексиканский полуостров Юкатан уничтожил около трех четвертей жизни на планете примерно 66 миллионов лет назад.

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Руководитель проекта Леонардо Ортис сказал, что подобных окаменелостей никогда не выявляли раньше, поэтому этому виду дали новое название Thanatosdrakon Amaru — в названии совмещаются древнегреческие слова, означающие смерть (танатос) и дракон.

По его мнению, такое название вполне уместно, поскольку рептилия должна была быть ужасающим зрелищем.

"У нас нет информации ни о одном близком родственнике этого птерозавра, который имел бы модификацию тела, похожую на этих зверей", — подчеркнул Ортис.

Напомним, около 66 миллионов лет назад произошла катастрофа — огромный метеорит врезался в нашу планету и привел к гибели динозавров. Падение произошло в период перехода с весны к лету в северном полушарии.

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