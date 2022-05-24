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Эмбарго ЕС на российскую нефть: осталось несколько дней — вице-канцлер Германии

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Эмбарго ЕС на российскую нефть: осталось несколько дней — вице-канцлер Германии

Фото: Getty Images

Ввести запрет на импорт российской нефти в Евросоюз вполне реально, несмотря на сопротивление нескольких стран, в том числе Венгрии.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что государства-члены ЕС по-разному зависят от российских источников энергии, но нефтяное эмбарго вполне достижимо в ближайшие дни.

Заявление политика, представляющего партию зеленых, цитирует немецкое издание ZDF.

По его словам, запланированные мероприятия терпят неудачу лишь из-за сопротивления нескольких государств, прежде всего Венгрии. Несмотря на это, запрет на импорт нефти вполне достижим в ближайшие дни.

"Думаю, в течение нескольких дней мы добьемся прорыва", — сказал Хабек.

Однако, по его словам, нефтяное эмбарго не означает автоматически, что Путин будет ослаблен. Он привел пример последствий американского нефтяного эмбарго, когда цены на нефть выросли по всему миру. Хотя Путин "продал меньше нефти за последние несколько недель, но получил больше доходов". Этого, конечно, следует избегать, подчеркивает Хабек.

Вице-канцлер Германии предлагает международное соглашения о ценах на нефть — создание своеобразного картеля покупателей, противопоставленного российскому картелю поставки нефти.

Напомним, Германия готова отказаться от участия Венгрии в эмбарго, чтобы ускорить запрет на импорт нефти из России.

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