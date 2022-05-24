24 мая 2022 года – этот день в истории / Фото: Pexels

24 мая 2022 года – этот день в истории, основные события

24 мая 2022 года – этот день в истории, основные события

24 мая 2022 – вторник. 90-й день войны России против Украины. 144-й день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

24 мая — День славянской письменности и культуры. Событие имеет прямое отношение к равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию, которым сегодня чтят. Они жили в далеком IX веке и подарили алфавит и переводы священных текстов славянским народам.

Также 24 мая — Европейский День Парков. Событие было начато организацией EUROPARC Federation в 1999 году. Дату выбрали в честь вторжения первого национального парка Европы (1909 год). Сегодня их девять.

Еще 24 мая — Всемирный день шизофрении. Это психическое заболевание, характеризующееся чувством отрыва от реальности и даже наличия галлюцинаций. Ученые предполагают, что шизофрения связана с высоким уровнем дофамина. Главная цель дня — привлечь внимание общества к болезни и повысить осведомленность о болеющих людях.

24 мая — Международный день тиары. Событие было начато после проведения мероприятия в честь "Сезонов успеха Барбары Белиссимо" (2005 год). А еще дата совпадает с днем рождения королевы Виктории. Главная цель – отметить важность ощущения своего достоинства у женщин, а также привлечении их к ношению хороших нарядов (и тиар в том числе).

А еще 24 мая — Международный женский день за мир и разоружение. Женщины из более чем 40 стран мира поддержали эту инициативу. Главная цель события в объединении женщин для уничтожения метода насилия для решения проблем.

Также 24 мая – Всемирный день видеоигр. Дату выбрали в честь официальной презентации первой домашней приставки для игр под названием Magnavox Odyssey 1972 года, проведенной Ральфом Байером и его командой.

24 мая – какой сегодня праздник в церковном календаре

24 мая – день памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. / Фото: commons.wikimedia.org

24 мая в церковном календаре – день памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Братья родились в городе Фессалоники и стали творцами славянской письменности. Вели аскетическую жизнь, проживали и монастыри. Именно они создали первый славянский алфавит, взяв за основу греческий язык. Затем, пользуясь своим изобретением, перевели большое количество церковных книг, в том числе и Священное Писание. Кирилл и Мефодий активно занимались образованием славян и открывали в церквях школы. В народе праздник называли Мефодиевый день.

Памятные даты 24 мая

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 24 мая:

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1798 год — обществом объединенных ирландцев было начато восстание с целью свержения британского правления и создания независимой Ирландской республики;

1822 год — Эквадор становится независимым от Испании;

1844 год – из Вашингтона в Балтимор отправляют первую телеграмму азбукой Морзе;

1936 год — создание ФК "Шахтер";

1940 год – на I Конгрессе Американских Украинцев в Вашингтоне создают Украинский конгрессный комитет Америки;

1956 год – в Лугано проходит первый конкурс песни Евровидения, в котором принимали участие 14 представителей семи стран Европы;

1993 год — Эритрея обретает независимость от Эфиопии;

2003 год — Украина дебютирует на 48-м конкурсе "Евровидение" в Риге, участником от Украины становится Александр Пономарев с песней "Аста ла виста" (занимает 14-е место);

2018 год год – открывают Новый Бескидский тоннель.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 24 мая

Каковы сегодня именины: Кирилл, Мефодий, Иосиф, Александр, Ростислав.

24 мая родились:

827 год — православный святой, один из родителей славянской письменности Кирилл;

1801 год – украинский греко-католический священник, писатель, общественно-культурный деятель, автор грамматики украинского языка Иосиф Левицкий;

1819 год — королева Великобритании (1837 — 1901) Виктория;

1881 год – украинский патофизиолог, президент Академии наук Украины Александр Богомолец;

1882 год – украинский композитор, хоровой дирижер, музыкальный, общественный деятель Кирилл Стеценко;

1911 год – украинский поэт и переводчик Юрий Корецкий;

1912 год – украинский писатель, драматург, педагог, фольклорист Михаил Стельмах;

1926 год – украинский поэт, писатель, журналист, библиофил Николай Данько;

1938 год – украинский писатель и журналист Михаил Медуница;

1940 год – украинский поэт, художник Константин Шишко;

1956 год – украинский политик и общественный деятель Ростислав Новоженец;

1964 год – украинский музыкант Олег Скрипка;

1973 год — украинская певица, общественный деятель, победительница песенного конкурса "Евровидение-2004" (Стамбул) Руслана Лыжичко;

1992 год – украинский исследователь кириллических старопечатных книг, историк Станислав Волощенко.

Погода на 24 мая

24 мая в Киеве ясное утро, но затем пасмурная погода, без осадков. Во Львове с середины дня небо затянется облаками, без осадков. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе пасмурная погода до конца дня, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +19 днем и +9 ночью. Во Львове +22 днем и +5 ночью. В Харькове +17 днем и +6 ночью. В Одессе +19 днем и +11 ночью.