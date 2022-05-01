Когда Троица 2022 года: история, традиции, приметы

Зеленые праздники или Троица – один из 12 величайших церковных праздников. Он не имеет постоянной даты, потому что привязан к празднованию Пасхи, однако всегда приходится на теплое время года. Читайте в материале ТСН.ua, когда Зеленые праздники 2022 года, а также традиции и истории этих дней.

Троица: история

Праздник Троицы посвящен сошествию на апостолов Святого Духа, который имел вид огненных языков. После этого они научились предсказывать и исцелять различные болезни. А еще многие из них заговорили на разных языках, чтобы нести Слово Божие населению всех стран мира.

Название "Троица" свято получило потому, что людям именно в этот день открылась Пресвятая Троица — Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух святой.

Еще в дохристианские времена люди, жившие на территории современной Украины, праздновали "Зелені свята". Это был древний культ растительности, а потому в этот день было принято украшать свой дом разнообразной зеленью. Позже этот праздник применили к церковному событию – Троице. Например, во многих украинских городах и селах все еще украшают дом зелеными веточками, плетут веночки.

Троица 2022: дата

Троица 2022: дата / pixabay.com

Троица традиционно приходится на 50-й день после Пасхи. А потому, если вам интересно, какого числа Троица 2022 года, то следует запомнить эти даты:

христиане и греко-католики будут праздновать Троицу 20 июня;

а у католиков этот праздник выпадает на 30 мая.

Почему Троица у католиков и христиан восточного обряда приходится на разные даты? Все просто – они празднуют по разным календарям, как и Пасху. Западные христиане используют григорианский календарь, а восточные христиане – юлианский.

Основные традиции

Какую зелень святят на Троицу и другие традиции / pixabay.com

Многих интересует вопрос: сколько дней празднуют Троицу? Это – один из самых больших церковных праздников, а в православной церкви все они празднуются не один день. Например, традиционно последующий после великого праздника день – это чествование определенного лица или важного события. Поскольку на Троицу основное событие – это сошествие Святого Духа на апостолов, то 21 июня 2022 года будет посвящен Святому Духу. По календарю третьего дня празднования этого события нет. Но в храмах всю неделю (до субботы включительно) посвящают Святой Троице.

По традициям Троицу празднуют посещением церкви. Этот день – особенный, а потому здесь будут проводить праздничное богослужение. Храм и дома на Троицу принято украшать зеленой аиром, пряными травами, ароматными цветами. Священники надевают ризы зеленого цвета, а во время молитв обязательно вспоминают победу Иисуса Христа над смертью.

Также сегодня людей интересует, какую зелень святят на Троицу в храмах и почему? Наши предки собирали лекарственные травы, которые, согласно поверьям, приобретают в этот день особую силу. Потом их шли святить в церковь, приносили после службы домой и целый год хранили. Эта традиция сохраняется и по сей день. Особенно часто несут святить полынь, пижму, чабрец, мелиссу, мяту, аир и васильки.

Троица: приметы