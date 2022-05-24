Астрологический прогноз на 24 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день создан для воплощения в жизнь проектов любой сложности, но лучше всего – грандиозных, чтобы не тратить силы, которые в этот день отпускает человеку Вселенная, даром. День также благоприятен для творчества – как деятельного, так и созерцательного: можно не только посещать музеи и театры, но и самостоятельно создавать произведения искусства.

Символ дня: медведь.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: несмотря на предписанные лунным днем грандиозные проекты, действовать нужно спокойно и не торопясь.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: желтый, шафранный, охра.

Счастливые камни дня: гроссуляр, черная яшма, голубой нефрит.

За какую часть тела отвечает: область подмышек.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, продлятся недолго, особенно если вовремя – при появлении первых симптомов – приступить к их лечению.

Сны дня: сны нынешней ночи дают понять, насколько полно человек использует данные ему от природы таланты и способности – на все сто процентов или, как принято говорить, зарывает их в землю.

Афоризм дня: "То, что люди называют судьбой, является в сущности совокупностью учиненных ими глупостей" (Артур Шопенгауэр).

Геометрическая фигура дня: круг – символ целостности, непрерывности бытия и вечности.

Ангел-хранитель дня: Тисаль – возбуждает в людях любовь, укрепляет дружеские и родственные связи.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры и проводить обряды, обращенные к языческим богам.

Табу дня: нельзя переезжать с места на место и отправляться в путешествия.

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