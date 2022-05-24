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Астрологический прогноз на 24 мая

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Астрологический прогноз на 24 мая

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день создан для воплощения в жизнь проектов любой сложности, но лучше всего – грандиозных, чтобы не тратить силы, которые в этот день отпускает человеку Вселенная, даром. День также благоприятен для творчества – как деятельного, так и созерцательного: можно не только посещать музеи и театры, но и самостоятельно создавать произведения искусства. 

Символ дня: медведь. 

Стихия дня: Металл. 

Энергетика дня: несмотря на предписанные лунным днем грандиозные проекты, действовать нужно спокойно и не торопясь. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: желтый, шафранный, охра. 

Счастливые камни дня: гроссуляр, черная яшма, голубой нефрит. 

За какую часть тела отвечает: область подмышек. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, продлятся недолго, особенно если вовремя – при появлении первых симптомов – приступить к их лечению. 

Сны дня: сны нынешней ночи дают понять, насколько полно человек использует данные ему от природы таланты и способности – на все сто процентов или, как принято говорить, зарывает их в землю. 

Афоризм дня: "То, что люди называют судьбой, является в сущности совокупностью учиненных ими глупостей" (Артур Шопенгауэр). 

Геометрическая фигура дня: круг – символ целостности, непрерывности бытия и вечности. 

Ангел-хранитель дня: Тисаль – возбуждает в людях любовь, укрепляет дружеские и родственные связи. 

Магия и мистика дня: можно читать заговоры и проводить обряды, обращенные к языческим богам. 

Табу дня: нельзя переезжать с места на место и отправляться в путешествия. 

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