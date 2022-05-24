Астрологічний прогноз на 24 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день створений для втілення в життя проєктів будь-якої складності, але найкраще – грандіозних, щоб не витрачати сили, які цього дня відпускає людині Всесвіт, задарма. День також сприятливий для творчості – як діяльної, так і споглядальної: можна не лише відвідувати музеї та театри, а й самостійно створювати витвори мистецтва.

Символ дня: ведмідь.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: незважаючи на запропоновані місячним днем грандіозні проєкти, діяти потрібно спокійно та не поспішаючи.

Щасливий день: 6.

Щасливий колір дня: жовтий, шафранови, охра.

Щасливі камені дня: гросуляр, чорна яшма, блакитний нефрит.

За яку частину тіла відповідає: область пахв.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, триватимуть недовго, особливо якщо вчасно – з появою перших симптомів – розпочати їх лікування.

Сни дня: сни нинішньої ночі дають зрозуміти, наскільки повно людина використовує дані їй від природи таланти та здібності – на всі сто відсотків або, як кажуть, зариває їх у землю.

Афоризм дня: "Те, що люди називають долею, є, по суті, сукупністю вчинених ними дурниць" (Артур Шопенгауер).

Геометрична фігура дня: коло – символ цілісності, безперервності буття та вічності.

Ангел-охоронець дня: Тисаль – збуджує у людях любов, зміцнює дружні та родинні зв'язки.

Магія та містика дня: можна читати змови та проводити обряди, звернені до язичницьких богів.

Табу дня: не можна переїжджати з місця на місце та вирушати у подорожі.

Читайте також: