На Цукерберга подали до суду через масовий витік даних із Facebook

На Цукерберга подали до суду через масовий витік даних із Facebook

Засновника соцмережі називають відповідальним за те, що американська аналітична компанія використала дані користувачів на користь передвиборної кампанії Дональда Трампа.

Генпрокурор Вашингтона Карл Расін подав до суду на керівника компанії Meta Марка Цукерберга через скандал із передачею даних 87 мільйонів американців аналітичній фірмі Cambridge Analytica.

Про це повідомляє ABC News з посиланням на відповідну заяву, опубліковану в понеділок, 23 травня.

За даними агентства, Цукерберга звинувачують в тому, що він брав безпосередню участь у прийнятті рішень, які призвели до витоку особистих даних мільйонів користувачів соцмережі Facebook. Крім того, на думку генпрокурора США, підприємець вводив користувачів в оману щодо захисту їхньої конфіденційності.

"Цей позов не тільки доцільний, але й необхідний, він дає зрозуміти, що корпоративні лідери, включаючи керівників компаній, будуть відповідати за свої дії", - наголошує Расін.

Влітку 2019 року Facebook уже оштрафували на 5 мільярдів доларів за передачу персональної інформації мільйонів користувачів фірмі Cambridge Analytica, яка займається політичним консалтингом. Повідомлялося, що співробітники організації використали ці дані на користь передвиборної кампанії Дональда Трампа.

Нагадаємо, рада блогерів при Раді федерації РФ написала претензійний лист до компанії Meta, у якому вимагає компенсацію у розмірі 1 млрд доларів на користь користувачів Instagram, які втратили свої доходи через блокування соцмережі.

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