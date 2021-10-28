Цукерберг официально переименовал Facebook: новое название

Цукерберг хочет сосредоточиться на создании "метавселенной".

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг в четверг, 28 октября, объявил о ребрендинге компании, которая отныне будет именоваться как Meta.

Соответствующее заявление глава корпорации озвучил во время Facebook Connect, пишет The Verge.

"Мы компания, которая создает технологии для связи, — указал он. — Вместе мы наконец-то можем приблизить людей к центру наших технологий. И вместе мы сможем открыть значительно более широкую креативную экономику (creator economy)".

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По словам Цукерберга, название Facebook охватывает не все, что делает компания, поэтому Meta должна "отразить, кто мы и что мы надеемся построить".

"Сейчас наш бренд очень тесно связан с одним продуктом, но впоследствии, я надеюсь, нас будут рассматривать как компанию-метавселенную", - высказался гендиректор Facebook.

Как сообщалось, ребрендинг является частью усилий Facebook, направленных на то, чтобы отказаться от репутации компании по социальным сетям и сосредоточиться на планах Цукерберга по созданию "метавселенной".

Сейчас более 10 тысяч сотрудников Facebook работают над разработкой AR-очков, которые, по мнению руководителя компании, впоследствии станут такими же массовыми, как смартфоны. В июле Цукерберг заявлял, что в течение следующих нескольких лет Facebook "фактически перейдет от компании социальных сетей к компании метавселенной".

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Ранее американская корпорация Facebook объявила о намерении создать в течение следующих пяти лет 10 тысяч рабочих мест в Европейском Союзе. В состав европейских сотрудников будут входить "узкоспециализированные инженеры", которые будут создавать "метавселенную".

В 2014 году Facebook за два миллиарда долларов купил компанию Oculus, производящую гарнитуры для виртуальной реальности (VR). С этого времени корпорация разрабатывает Horizon, цифровой мир, в котором люди смогут взаимодействовать с помощью технологии VR.

В августе компания представила Horizon Workrooms – приложение, в котором коллеги с помощью гарнитур для VR могут проводить собрания в виртуальной комнате, где все они выглядят как мультяшные 3D-версии самих себя.

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