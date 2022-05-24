У Великій Британії відкрито кримінальну справу проти близького до Путіна олігарха - ЗМІ

У Великій Британії відкрито кримінальну справу проти близького до Путіна олігарха - ЗМІ

Колишнього російського міністра та співвласника “Альфа-банку” Петра Авена запідозрили в порушенні санкцій.

Стосовно російського бізнесмена Петра Авена, який проживає у Великій Британії, начебто порушили кримінальну справу. Співвласник “Альфа-банку” фігурує в списку мільярдерів, найбільш пов’язаних із президентом РФ Володимиром Путіним і регулярно зустрічався з ним у Кремлі.

Про це 23 травня повідомляє російське агентство ТАСС з посиланням на джерело, близьке до оточення мільярдера.

Авена начебто підозрюють у порушенні санкцій. Бізнесмен через накладені обмеження не може витрачати понад 2,5 тисячі євро на місяць. Проте влада Великої Британії вважає, що мільярдер витрачає значно більше і веде занадто розкішний спосіб життя.

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Агентство уточнює, що офіційного підтвердження цієї інформації наразі нема.

67-річний Петро Авен через запроваджені санкції нещодавно пішов у відставку з посади голови ради директорів “Альфа-банку” - найбільшого комерційного банку Росії. Раніше він був міністром міжнародної економіки в уряді президента Бориса Єльцина.

Нагадаємо, ЄС запровадив санкції щодо власників “Альфа-груп” Михайла Фрідмана та Петра Авена, а також інших російських чиновників та бізнесменів.

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