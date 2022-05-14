Соглашение о нефтяном эмбарго против России будет подписано до конца мая — Reuters

В Евросоюзе намерены принять документ, несмотря на зависимость от российской нефти в Болгарии, Чехии, Венгрии и Словакии.
Европейский Союз все еще пытается согласовать введение поэтапного эмбарго на российскую нефть, являющееся частью шестого пакета санкций против РФ из-за развязавшейся войны в Украине. Несмотря на обеспокоенность поставками в Восточную Европу, соглашение могут заключить до конца мая.
Об этом сообщили Reuters в пятницу, 13 мая, четверо дипломатов ЕС высокого уровня.
Как известно, Европейская комиссия предложила отказаться от российской нефти еще в начале мая – в ответ на вторжение России в Украину. Однако зависимость от российской нефти в Болгарии, Чехии, Венгрии и Словакии создает препятствие для соглашения об эмбарго.
"Сделка будет", — сказал агентству высокопоставленный дипломат ЕС, отметив, что существует гибкость в предложенном переходе и уровнях инвестиций для стран, зависимых от российской нефти и которым нужно будет найти другие источники поставок.
Второй высокопоставленный дипломат сказал, что договоренность может быть достигнута уже в понедельник, 16 мая, когда министры иностранных дел ЕС встретятся в Брюсселе.
Третий дипломат заявил, что есть вероятность достижения соглашения позже, но в течение следующей недели. "Это будет решаться на самом высоком политическом уровне – между Будапештом и Брюсселем. Я оптимист", — сказал дипломат.
Согласно соглашению, большинство стран ЕС должны будут полностью ввести российское нефтяное эмбарго до конца 2022 года, Венгрия – до конца 2024 года, Словакия и Чехия – до середины 2024 года.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что введение нефтяного эмбарго против России, которое включено в шестой санкций пакета Евросоюза, состоится вскоре.
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