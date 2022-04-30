СМИ узнали, что будет содержать шестой пакет санкций ЕС против России

СМИ узнали, что будет содержать шестой пакет санкций ЕС против России

Европейский союз собирается вводить нефтяное эмбарго постепенно до конца 2022 года. Однако уже на следующей неделе ЕС, вероятно, введет другие важные ограничения против РФ.

Уже на следующей неделе ЕС анонсирует шестой пакет санкций против РФ, включающий отключение Сбербанка от системы SWIFT и постепенное введение нефтяного эмбарго.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

ЕС планирует полностью отказаться от российской нефти в конце этого года. Однако к тому времени Союз будет вводить ограничения постепенно. Скорее всего, сначала под санкциями окажется российская танкерная нефть, а затем и трубопроводная.

ЕС обсуждал и другие варианты сокращения доходов России от нефти, в том числе ограничения цен, а также специальные механизмы оплаты и тарифы. Эти меры направлены на то, чтобы как можно сильнее ударить по российским доходам и при этом не навредить мировому рынку.

Кроме того, в шестой санкционный список теперь включат и Беларусь за ее роль в российском вторжении, в ходе которого она предоставила РФ территорию для войск оккупантов.

Следует отметить, что в очередном пакете санкций ЕС также будет добиваться того, чтобы большее число банков из России и Беларуси было отключено от международной платежной системы SWIFT. Речь идет, в частности, и о российском "Сбербанке".

Среди других предложений, которые будут обсуждаться в рамках нового пакета санкций – ограничения на консалтинговые и облачные услуги, а также на покупку недвижимости. Также, вероятно, будут одобрены индивидуальные санкции, касающиеся военных чиновников, бизнесменов и их соратников, а также ответственных за военные преступления россиян в Украине.

Напомним, вместе с президентом Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаилом Гончаром ТСН.ua разбирался, что происходит на энергетическом фронте войны, которую начал Путин.

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