ЗМІ дізналися, що міститиме шостий пакет санкцій ЄС проти Росії

Європейський союз збирається запроваджува нафтове ембарго поступово до кінця 2022 року. Однак вже наступного тижня ЄС ймовірно запровадить інші важливі обмеження проти РФ.

Вже наступного тижня ЄС анонсує шостий пакет санкцій проти РФ, який міститиме відключення Сбєрбанку від системи SWIFT та поступове запровадження нафтового ембарго.

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що ЄС планує повністю відмовитися від російської нафти в кінці цього року. Однак до того часу Союз запроваджуватиме обмеження поступово. Наімовірніше, спочатку під санкціями опиниться російська танкерна нафта, а потім і трубопровідна.

ЄС обговорював й інші варіанти для скорочення доходів Росії від нафти, зокрема обмеження цін, а також спеціальні механізми оплати та тарифи. Ці заходи спрямовані на те, щоб якомога сильніше вдарити по російських доходах і при цьому не нашкодити світовому ринку.

Крім того, до шостого санкційного списку тепер включать і Білорусь за її роль у російському вторгненні, у ході якого вона надала РФ територію для військ окупантів.

Слід зазначити, що в черговому пакеті санкцій ЄС також буде домагатися того, щоб більше банків з Росії та Білорусі були відключені від міжнародної платіжної системи SWIFT. Йдеться, зокрема, і про російський "Сбербанк".

Серед інших пропозицій, які будуть обговорюватися в рамках нового пакету санкцій, – обмеження на консалтингові та хмарні послуги, а також на купівлю нерухомості. Також ймовірно будуть схвалені індивідуальні санкції, що стосуватимуться військових чиновників, бізнесменів та їхніх соратників, а також відповідальних за воєнні злочини росіян в Україні.

Нагадаємо, разом із президентом Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайлом Гончаром ТСН.ua розбирався, що відбувається на енергетичному фронті війни, яку розпочав Путін.

Експрезидент Польщі розповів, чи зможуть міжнародні санкції проти Росії допомогти Україні перемогти

Читайте також: