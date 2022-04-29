Через санкції ЄС росіянам загрожує дефіцит ковбас та сосисок

Заборону на постачання штучних ковбасних оболонок із затверділих білкових та целюлозних матеріалів Євросоюз запроваджує з 10 липня 2022 року.

Через анонсовану ще на початку квітня заборону ЄС на постачання до Росії оболонок, необхідних для виробництва деяких ковбас та сосисок, російські м'ясопереробники попереджають про можливий дефіцит цих продуктів уже через 2-3 місяці.

Про це повідомляє російське видання РБК.

2021 року на частку ЄС припадало майже 73% імпорту ковбасних оболонок, які є необхідним компонентом для виробництва ковбасних виробів, оскільки надають їм форму та захищають від впливу навколишнього середовища. Серед найбільших постачальників були Іспанія, Німеччина, Франція, Бельгія та Польща.

Через введені ЄС санкції м'ясопереробні заводи у РФ найближчим часом зіткнуться з відсутністю в середньостроковій перспективі належного обсягу оболонок для різних видів ковбас. Російське виробництво не зможе повністю задовольнити попит, тож відсутність пакувальних матеріалів та компонентів для їхнього виробництва призведе до суттєвого скорочення асортименту ковбасних виробів.

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Єдиний великий виробник багатошарової поліамідної оболонки у Ростові-на-Дону не має потужності для задоволення загальноросійського попиту, а найближчим часом зіткнеться з відсутністю компонентів для виробництва, більшість яких надходить з імпорту Європи. Вже сьогодні цей завод не має змоги виробляти деякі види оболонок для сосисок.

Колагенові оболонки, які використовуються у виробництві всіх видів ковбас, виробляє єдиний завод у Ленінградській області, який не покриває навіть 10% російського ринку і працює в основному на імпортній сировині.

Віскозно-армовані оболонки, які використовуються для виробництва варено-копчених, сирокопчених, в'ялених, шинкових ковбас і сирів і займають близько 60% російського ринку, надходять до Росії виключно з-за кордону (їх виробляють у США, Німеччині, Іспанії та Японії). Аналогічна ситуація з целюлозними оболонками для варених ковбас, які надходять із Німеччини, Іспанії та США.

У російських компаній, які встигли замовити оболонку до 9 квітня, запасів вистачить приблизно на три місяці, а потім може виникнути дефіцит та різке скорочення асортименту ковбасних виробів.

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Нагадаємо, білоруські виробники цукру підвищать рівень відпускної ціни, щоб його не вивозили до Росії, де ціни вдвічі вищі й виник дефіцит.

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