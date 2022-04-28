Самоліквідувались: у Росії поблизу кордону з Україною зіткнулись два військові вертольоти

Самоліквідувались: у Росії поблизу кордону з Україною зіткнулись два військові вертольоти

У Саратовській області РФ, що поблизу українського кордону, зіткнулись два військові вертольоти.

Російські пропагандисти та місцева влада Саратовської області повідомляють, що польоти були нібито навчальними.

Про це повідомляють засоби масової пропаганди РФ.

За попередніми даними, російські вертольоти нібито проводили навчання під час яких вони зіткнулись у повітрі та самоліквідувались. Пропагандисти причиною інциденту називають технічні несправності.

Також повідомляється про одного загиблого. У Мережі поширюють відео нібито з місця падіння російських вертольотів.

Місцева влада Саратовської області ж стверджує про те, що впав нібито лише один вертоліт.

Нагадаємо, напередодні українські десантники 26 квітня в Харківській області збили суперсучасний російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Вартість такої машини становить близько 16 млн дол.

Читайте також: