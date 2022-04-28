Пропагувала створення "Новоросії": мешканці Первомайська повідомили про підозру

Мешканка Первомайська Миколаївської області підтримувала збройну агресію Російської Федерації на території України.

Слідство встановило, що через свої акаунти у соцмережах жінка поширювала матеріали, які пропагують створення так званої "Новоросії" на території Донецької, Луганської, Херсонської та Миколаївської областей. Крім того, вона поширювала пропагандистські відео країни-агресорки.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Під час проведення слідчих дій працівниками Служби безпеки жінка чинила опір співробітникам органу. Крім того, під час обшуку в неї вилучили комп'ютерну техніку із доказами її протиправної діяльності.

Прокуратура області повідомила про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікаціі її учасників, а також у чиненні опору працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків. Їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, у Києві затримали та повідомили про підозру одному із екскерівників "поліції ЛНР" та бійцю збройного формування "ЛНР" – "НВБ "Заря". Суть підозри – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування.

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