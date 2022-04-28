У Маруполі окупанти збирають дані про мешканців та їхніх родичів

У Маріуполі, заблокованому російськими окупантами, збирають дані про місцевих мешканців.

У приміщенні Центрального відділку поліції росіяни під виглядом “пенсійного фонду та соціальних служб” почали активний збір даних маріупольців.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, людей "реєструють". Втім, під час такої реєстрації збираються дані не лише про саму особу та її майно, але й родичів, які, можливо, не в Маріуполі.

"З огляду на тенденції, такі дані в подальшому будуть використані для пошуку людей, що шантажу, вербовки та вимагання грошей з близьких, що виїхали або мешкають за межами Маріуполя", - наголошує представник мерії.

Він закликає людей, аби вони були уважними до дзвінків та повідомлень.

Як повідомлялося, близько 100 тис. мешканцям Маріуполя, які досі залишаються у заблокованому місті, загрожує смертельна небезпека не тільки через обстріли, а й нестерпні умови життя та антисанітарію. До важких хвороб може призвести відсутність централізованого водопостачання та каналізації, а також брак питної води та їжі. А ще під завали залишається чимало трупів, які почнуть розкладатися.

Читайте також: