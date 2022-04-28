Пропагандировала создание "Новороссии": жительнице Первомайска сообщили о подозрении

Жительница Первомайска Николаевской области поддерживала вооруженную агрессию Российской Федерации на территории Украины.

Следствие установило, что из своих аккаунтов в соцсетях женщина распространяла материалы, пропагандирующие создание так называемой "Новороссии" на территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Николаевской областей. Кроме того, она распространяла пропагандистские видео страны-агрессора.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Во время проведения следственных действий сотрудниками Службы безопасности женщина сопротивлялась сотрудникам органа. Кроме того, при обыске у нее изъяли компьютерную технику с поличным.

Прокуратура области сообщила о подозрении в оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников, а также оказании сопротивления работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей. Ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, в Киеве задержали и сообщили о подозрении одному из экс-руководителей "полиции ЛНР" и бойцу вооруженного формирования "ЛНР" — "НВБ "Заря". Суть подозрения — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования.

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