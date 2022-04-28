У Дніпрі можуть запровадити погодинне подавання води: що трапилось

У Дніпрі у зв'язку з великою заборгованістю оплати за послуги Водоканалу з 5 травня можуть перевести на погодинний графік подавання води деякі багатоповерхові будинки.

Про це повідомив заступник міського голови Михайло Лисенко.

За його словами, платежі містян становлять менше 50% від виставлених платежів.

"Розуміємо, усім важко. Але тим не менш, більшість води, що поставляється жителям у нас покупна з Аулів. За електроенергію місто також платить і водою користуються всі. Адже нікому на думку не спаде ідея прийти в магазин, взяти продукти і не заплатити. Так, усім важко. Проте платежі за спожиту воду в рази менші, ніж за опалення", - написав Лисенко.

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Він пояснив, що у разі великої заборгованості окремих будинків, воду їм будуть подавати тричі на день: з 07:00 до 09:00, з 12:00 до 13:00 та з 19.00 до 21:00.

"Це офіційно. І це вимушений захід. Дякую за розуміння", - додав Лисенко.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині затримали двох осіб, підозрюваних у розвідувально-підривній діяльності. Одна з них - жінка, яка у Синельниківському районі агітувала за "рускій мір" та носила заборонену "георгіївську" стрічку.

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