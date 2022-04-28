Через окупантів біля берегів Одещини масово гинуть дельфіни - еколог

На узбережжі Одеської області протягом війни знаходять загиблих морських ссавців, які постраждали від присутності ворожого флоту.

Через небезпеку екологи не можуть обстежити всі пляжі й оцінити реальні розміри завданої природі шкоди.

Про це повідомив еколог Іван Русєв на сторінці у Facebook.

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Він зазначив, що тіла загиблих дельфінів з’являються на узбережжі від початку повномасштабної війни Росії проти України. На нетипові причини смерті тварин, на думку фахівця, вказує відсутність зовнішніх ушкоджень, які дельфіни могли б отримати, зіткнувшись з браконьєрами.

“Оглядом загиблих тварин було встановлено, що на тілах дельфінів немає слідів сіток, або відрізаних хвостів, що є дуже показовим, коли дельфіни попадаються в браконьєрські сітки і браконьєри їх викидають. У зв’язку з військовими діями, масштаби загибелі тварин зараз маловідомі, адже обстежити всі ділянки узбережжя моря неможливо. А викинутого морем дельфіна швидко з'їдають хижаки, рештки тварини знову забирає море або засипає пісок", — прокоментував Іван Русєв та припустив, що оцінити реальні масштаби наслідків ворожої присутності в акваторії буде важко.

Він пояснив, що для дельфінів загрозу становлять не лише протикорабельні міни та випущені окупантами потужні снаряди, а й менш руйнівні, на перший погляд, речі. Зокрема, негативний вплив на здоров’я тварин здійснюють військові гідролокатори, які пошкоджують органи слуху дельфінів та дезорієнтують їх.

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Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України заявили, що крім бомбардування міст та ракетних обстрілів, Росія вигадала новий спосіб морського розбою - використання морських мін у якості безконтрольних дрейфувальних боєприпасів. Саме такі дрейфувальні міни були виявлені 26-28 березня 2022 року поблизу узбережжя Туреччини та Румунії.