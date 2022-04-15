Білорусь підвищує ціну на цукор, щоб його не вивозили до Росії

Виробники хочуть забезпечити насамперед внутрішній ринок.
Білоруські виробники цукру підвищать рівень відпускної ціни, щоб його не вивозили до Росії, де ціни вдвічі вищі й виник дефіцит.
Про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на заяву білоруського концерну Білдержхарчпром.
“Нинішня зміна відпускної ціни – превентивний захід з урахуванням конʼюнктури ринку, що склалася. На тлі дворазового цінового розриву з Російською Федерацією експерти прогнозують можливість масового вивезення цукру за межі Білорусі”, – йдеться в повідомленні.
"Основне завдання концерну – забезпечити продуктами харчування насамперед внутрішній ринок. Сьогодні ми відзначаємо значне зростання попиту на цукор: якщо у січні – березні 2021 року на душу населення продавали 1–1,5 пачки цукру на місяць, то у березні цього року на одну особу з полиць магазину йшло орієнтовно вже 3 кг цукру. І це ми беремо до уваги не лише доросле населення, а й дітей раннього віку”, – зазначив голова концерну Олег Жидков.
Нагадаємо, російська віцепремʼєрка Вікторія Абрамченко заявляла, що РФ виробляє близько 6 млн тонн цукру. За перші два тижні війни цукор здорожчав на 11%, а обсяг його продажів зріс на 63%.
Росіяни вже відчувають дію санкцій, запроваджених проти РФ через її війну в Україні. Бійки та довжелезні черги за цукром, порожні полиці в магазинах у відділах особистої гігієни та небувале зростання цін.
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