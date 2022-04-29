Из-за санкций ЕС россиянам грозит дефицит колбас и сосисок

Запрет на поставку искусственных колбасных оболочек из твердых белковых и целлюлозных материалов Евросоюз вводит с 10 июля 2022 года.

Из-за анонсированного еще в начале апреля запрета ЕС на поставку в Россию оболочек, необходимых для производства некоторых колбас и сосисок, российские мясопереработчики предупреждают о возможном дефиците этих продуктов уже через 2-3 месяца.

Об этом сообщает российское издание РБК.

В 2021 году на долю ЕС приходилось почти 73% импорта колбасных оболочек, которые являются необходимым компонентом для производства колбасных изделий, поскольку придают им форму и защищают от воздействия окружающей среды. Среди самых крупных поставщиков были Испания, Германия, Франция, Бельгия и Польша.

Из-за введенных ЕС санкций мясоперерабатывающие заводы в РФ в ближайшее время столкнутся с отсутствием в среднесрочной перспективе надлежащего объема оболочек для разных видов колбас. Российское производство не сможет полностью удовлетворить спрос, поэтому отсутствие упаковочных материалов и компонентов для их производства приведет к существенному сокращению ассортимента колбасных изделий.

Также читайте В России дефицит чипов для карт платежной системы "Мир", ищет в Китае

Единственный крупный производитель многослойной полиамидной оболочки в Ростове на Дону не имеет мощности для удовлетворения общероссийского спроса, а в ближайшее время столкнется с отсутствием компонентов для производства, большинство которых поступает из импорта Европы. Уже сегодня этот завод не имеет возможности производить некоторые виды оболочек для сосисок.

Коллагеновые оболочки, используемые в производстве всех видов колбас, производит единственный завод в Ленинградской области, не покрывающий даже 10% российского рынка и работающий в основном на импортном сырье.

Вискозно-армированные оболочки, используемые для производства варено-копченых, сырокопченых, вяленых, ветчинных колбас и сыров и занимающие около 60% российского рынка, поступают в Россию исключительно из-за рубежа (их производят в США, Германии, Испании и Японии ). Аналогичная ситуация с целлюлозными оболочками для вареных колбас, поступающих из Германии, Испании и США.

У российских компаний, успевших заказать оболочку до 9 апреля, запасов хватит примерно на три месяца, а затем может возникнуть дефицит и резкое сокращение ассортимента колбасных изделий.

Дефицит бензина может не исчезнуть и после завершения активных боевых действий

Напомним, белорусские производители сахара повысят уровень отпускной цены, чтобы его не вывозили в Россию, где цены вдвое выше и возник дефицит.

Читайте также: