В России дефицит чипов для карт платежной системы "Мир", ищет в Китае

В России дефицит чипов для карт платежной системы "Мир", ищет в Китае

Карточки системы "Мир" принимаются только некоторыми банками в отдельных странах.

Российская платежная система "Мир" не может найти чипы для своих карт и ищет их в Китае. Россия обращается к производителям микрочипов в Китае, чтобы обойти санкции.

Об этом сообщает Reuters.

Санкции Запада, введенные против России из- за ее вторжения в Украину, отрезали Москву от мировой системы и почти половины ее золотовалютных резервов.

Член правления Национальной платежной системы (НСПК) Олег Тишаков заявил, что Россия сталкивается с дефицитом микрочипов, поскольку азиатские производители приостанавливают производство из-за пандемии коронавируса, а европейские поставщики прекратили сотрудничество с Москвой после санкций.

По его словам, несколько китайских поставщиков согласились на сотрудничество, идет процесс сертификации.

Некоторые крупнейшие российские банки больше не имеют доступа к глобальной банковской системе обмена сообщениями SWIFT, а международные платежные карты Visa и MasterCard перестали обслуживать российские счета за границей. В прошлом месяце связь Мира с Apple Pay была изъята.

Все крупные российские банки сообщили об увеличении спроса на карту "Мир".

Карты "Мир" принимаются лишь некоторыми банками в отдельных странах: Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане.

Напомним, платежные системы Visa и Mastercard официально заявили, что уходят с рынка РФ.

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