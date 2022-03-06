Банківські картки перетворюються на шматки пластику: Visa та Mastercard йдуть з російського ринку

Банківські картки не працюватимуть за кордоном, а всередині РФ не здійснюватимуться транзакції.

Платіжні системи Visa та Mastercard офіційно заявили, що йдуть з ринку РФ. Це означає, що російським банкам потрібно підключати картки клієнтів до внутрішньої платіжної системи МИР, бо вони просто перетворяться на шматки пластику.

"З позитиву для росіян - черги в банкомати зникнуть, тому що картки не працюватимуть навіть всередині країни", - зазначив у Facebook міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Раніше Visa та Mastercard заявляли, що запровадять санкції лише проти тих банків, які потрапили в "чорний список" США та Євросоюзу. Тепер же призупиняють транзакції на території Росії, а такі картки не працюватимуть за межами РФ.

За кордоном картки російських банків не працюватимуть. Тож росіянам, які їдуть за кордон (якщо буде чим, враховуючт масове закриття неба для них), потрібно буде з собою везти або готівку (до речі, більше 10 тисяч доларів відтепер вивозити за межі РФ не можна), або ж мати картку, що підключена до іншої платіжної системи, яка ще їх не відключила.

Що кажуть у Visa

Компанія Visa Inc. 5 березня оголосила про призупинення своєї діяльності в Росії.

"Починаючи негайно, Visa працюватиме зі своїми клієнтами та партнерами в Росії, щоб припинити всі транзакції Visa протягом найближчих днів. Після завершення всі транзакції, пов'язані з картками Visa, випущеними в Росії, більше не працюватимуть за межами країни, а будь-які картки Visa, випущені фінансовими установами за межами Росії, більше не працюватимуть на території Російської Федерації", - ідеться в повідомленні компанії.

"Ми змушені діяти після неспровокованого вторгнення Росії до України та неприйнятних подій, свідками яких ми стали. Ми шкодуємо про вплив, який це матиме на наших шановних колег, і про клієнтів, партнерів, продавців і власників карток, які ми обслуговуємо в Росії. Ця війна та поточна загроза миру та стабільності вимагають, щоб ми дотримувалися наших цінностей", - заявив голова та головний виконавчий директор Visa Inc. Ел Келлі.

Що кажуть у Mastercard

Платіжна система Mastercard теж іде з російського ринку через те, що РФ пішла війною проти України.

Нові санкції Mastercard:

картки, що були випущені російськими банками, не підтримуватимуться платіжною системою Mastercard;

картки Mastercard, випущені за межами РФ, не працюватимуть на теритогрії Росії - тобто не можна буде ні зняти готівку, ні розрахуватися в супермаркеті.