Астрологический прогноз на 29 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: энергетически светлый и позитивный день, когда внутреннюю гармонию обретут только те, кто, решив создать что-то новое, не станет разрушать старую. Это тот случай, когда на руинах чужого несчастья своего счастья не построишь.
Символ дня: лотос.
Стихия дня: Вода.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: сиреневый, лиловый.
Счастливые камни дня: беломорит, белый опал.
За какую часть тела отвечает: сердце, глаза.
Болезни дня: велика вероятность обострения гипертонической болезни, поэтому важно внимательно следить за артериальным давлением и вовремя принимать прописанные врачом лекарства.
Сны дня: сновидения нынешней ночи рассказываю человеку о проблемах, от которых он старается отвернуться в реальной жизни.
Афоризм дня: "Благодеяния, оказанные недостойному, я считаю злодеяниями" (Марк Туллий Цицерон).
Геометрическая фигура дня: волнистые линии – символ водной стихии.
Магия и мистика дня: людям дается дар предвидения – они могут предсказывать будущее как себе, так и другим.
Табу дня: нельзя рвать цветы – это может стать плохой приметой.
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