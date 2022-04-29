Астрологический прогноз на 29 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: энергетически светлый и позитивный день, когда внутреннюю гармонию обретут только те, кто, решив создать что-то новое, не станет разрушать старую. Это тот случай, когда на руинах чужого несчастья своего счастья не построишь.

Символ дня: лотос.

Стихия дня: Вода.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: сиреневый, лиловый.

Счастливые камни дня: беломорит, белый опал.

За какую часть тела отвечает: сердце, глаза.

Болезни дня: велика вероятность обострения гипертонической болезни, поэтому важно внимательно следить за артериальным давлением и вовремя принимать прописанные врачом лекарства.

Сны дня: сновидения нынешней ночи рассказываю человеку о проблемах, от которых он старается отвернуться в реальной жизни.

Афоризм дня: "Благодеяния, оказанные недостойному, я считаю злодеяниями" (Марк Туллий Цицерон).

Геометрическая фигура дня: волнистые линии – символ водной стихии.

Магия и мистика дня: людям дается дар предвидения – они могут предсказывать будущее как себе, так и другим.

Табу дня: нельзя рвать цветы – это может стать плохой приметой.

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