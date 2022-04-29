Астрологічний прогноз на 29 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: енергетично світлий і позитивний день, коли внутрішню гармонію знайдуть лише ті, хто, вирішивши створити щось нове, не руйнуватиме старе. Це той випадок, коли на руїнах чужого нещастя свого щастя не збудуєш.

Символ дня: лотос.

Стихія дня: Вода.

Енергетика дня: день, несприятливий для активних дій.

Щасливе число дня: 1.

Щасливі кольори дня: бузковий, фіолетовий.

Щасливе каміння дня: біломорит, білий опал.

За яку частину тіла відповідає: серце, очі.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення гіпертонічної хвороби, тому важливо уважно стежити за артеріальним тиском та вчасно приймати призначені лікарем медикаменти.

Сни дня: сновидіння цієї ночі розповідають людині про проблеми, від яких вона намагається відвернутися в реальному житті.

Афоризм дня: «Благодіяння, виказані негідному, я вважаю злодіяннями» (Марк Туллій Цицерон).

Геометрична фігура дня: хвилясті лінії – символ водяної стихії.

Магія та містика дня: людям дається дар передбачення – вони можуть передбачати майбутнє як своє, так і інших.

Табу дня: не можна рвати квіти – це може стати поганою прикметою.

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