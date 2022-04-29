Великі маневри: Британія відправить до Східної Європи близько 8 тисяч військових

Масштабні військові навчання відбуватимуться на території від Фінляндії до Північної Македонії.
Десятки тисяч військовослужбовців НАТО і Об’єднаних експедиційних сил, до яких входять Фінляндія та Швеція, візьмуть участь у посилених військових навчаннях влітку 2022 року.
Про це повідомляє The Guardian з посиланням на міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса.
У Міністерстві оборони Британії заявили, що проведення цих маневрів було заплановане раніше, але розгортання вирішили зробити масштабнішими через вторгнення Росії до України в лютому цього року.
"Безпека Європи ніколи не була більш важливою. На цих навчаннях наші війська об’єднаються із союзниками та партнерами по НАТО та Об’єднаних експедиційних силах, щоб продемонструвати солідарність і силу в одному з найбільших спільних розгортань з часів холодної війни", - заявив Бен Воллес.
Навчання відбуватимуться на території від Фінляндії до Північної Македонії. Близько восьми тисяч британських військових будуть залучені до маневрів у Фінляндії, яка має 1309-кілометровий сухопутний кордон з Росією.
Нагадаємо, Польща готується вже 1 травня почати військові навчання. Громадян попросили не публікувати інформацію та фото пересувань військ та їхнє місцеперебування.
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